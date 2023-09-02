Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü! - Konya haberleri

        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!

        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 33 yaşındaki Hüseyin Akbulut, otomobilde tartıştığı 3 çocuk annesi 26 yaşındaki eşi Zeliha Akbulut´u, tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Hüseyin Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:12 Güncelleme: 02.09.2023 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da olay, Cihanbeyli ilçesi kırsal İnsuyu Mahallesi´nde meydana geldi. Hüseyin Akbulut (33) ile eşi 3 çocuk annesi Zeliha Akbulut (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        YARALANAN EŞİNİ ARAÇTAN İNDİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında tabancasını çeken Hüseyin Akbulut, eşine ateş etti. Yaralanan eşini araçtan indiren Hüseyin Akbulut, sağlık ekiplerine haber verip, bölgeden ayrıldı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Zeliha Akbulut´un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

        Bir süre sonra Hüseyin Akbulut, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Zeliha Akbulut ise memleketi Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Karadan ulaşım yok! Havadan müdahale edildi! Marmaris'te yangın!
        Karadan ulaşım yok! Havadan müdahale edildi! Marmaris'te yangın!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        ABD'de polis siyahi hamile kadını vurdu
        ABD'de polis siyahi hamile kadını vurdu
        Meteoroloji uyardı! Bu bölgeler dikkat
        Meteoroloji uyardı! Bu bölgeler dikkat
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu