Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Zemheri, 9. bölümü ile ekranlara geldi. Zemheri 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin sevenleri tarafından merakla takip ediliyor.

ZEMHERİ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zemheri 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Zemheri yeni bölüm fragmanı geldiği zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZEMHERİ 9. BÖLÜM İZLE

ZEMHERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zemheri dün akşam heyecan dolu 9. bölümüyle ekrana geldi. Firuze’yle Ertan’ın düğün yemeğine giden ve geçmişlerini açıklayan Ayaz’ın amacı aslında bambaşkadır. Firuze’nin Ertan’a kolay kolay teslim olmayacağı artık kesinleşir, Ayaz’la ikisini yeni bir yol beklemektedir. Berrak bir yandan hamileliğini heyecanla yaşarken bir yandan da Firuze ve Ayaz’la ilgili yeni şüpheler edinmeye başlar.

Yaşar kızının nasıl böyle bir karar verebildiğine hala inanamayıp acı çekerken, Aliye ve Sevda ise bu evliliği kendi avantajlarına çevirmek niyetindedir. Firuze ve Ayaz girdikleri yeni mücadelede Ertan’la yeniden karşı karşıya gelir, zafer mi yoksa yenilgi mi alacaklarını bilmedikleri bu yolda beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar.