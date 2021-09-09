İkinci kez 'Zengin Mutfağı' 0:00 / 0:00

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Şener Şen'in 40 yıl sonra yeniden sahneye taşıdığı 'Zengin Mutfağı', Türkiye'nin en yeni etkinlik mekânı Maximum Uniq Açıkhava'da ikinci kez seyirciyle buluştu. 'BKM Yaz Etkinlikleri' kapsamında sahnelenen oyun, finalde dakikalarca ayakta alkışlandı. Vasıf Öngören'in yazdığı 'Zengin Mutfağı', 1978'de ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahnelenmişti. Şener Şen'in Doğu Yaşar Akal ile birlikte yönettiği 'Zengin Mutfağı'nda Şener Şen'e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı eşlik etti.

Cumhuriyet tarihindeki en büyük işçi hareketi olan 15 - 16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına olan yansımasını konu alan oyunun finalinde alkışlar uzun süre dinmedi. Oyunu seyredenler arasında Hasan Can Kaya, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de vardı.