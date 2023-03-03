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'Zerda' dizisinin çekildiği konak depremde yıkıldı

Bir dönem izlenme rekorları kıran 'Zerda' dizisinin çekildiği Hurşit Ağa Konağı, Kahramanmaraş depremlerinde yıkıldı. Tarihi ve bahçesi ile bölgenin önemli turistik merkezleri arasında yer alan konağın yerinde ise taş yığınlarından oluşan enkaz bulunuyor

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İHA
  • 'Zerda' dizisinin çekildiği konak depremde yıkıldı

    Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü beldesinde 1916 yılında yapılan Hurşit Ağa Konağı yıkıldı. 2002-2004 yılları arasında milyonları ekrana kilitleyen ve başrollerinde Ece Uslu ve Yavuz Bingöl'ün rol aldığı 'Zerda' dizisinin yanısıra birçok filme de ev sahipliği yapan ve 3 ayrı bölünden olşan konağın 2 bağımsız kısmı yerle bir olurken, bir bölümü ise ağır hasarlı bir şekilde ayakta kaldı.
  • 'Zerda' dizisinin çekildiği konak depremde yıkıldı

    Tarihi ve bahçesi ile bölgenin önemli turistik merkezleri arasında yer alan konağın yerinde ise taş yığınlarından oluşan enkaz bulunuyor.
  • 'Zerda' dizisinin çekildiği konak depremde yıkıldı

    Hurşit Ağa'nın torunlarından olan ve konağın sahiplerinden Mustafa Kemal Eren, “ Gaziantep’in Kurtuluşu'na katkı veren 250 tane atlı sipahisi ile Gaziantep’in kurtuluşuna nokta atışı yaparak kurtuluş mücadelesinde büyük sağlayan Hurşit Ağa büyük dedelerimizdir. Hurşit Ağa ailesi göçten sonra ilk buraya yerleştikten sonra burayı kurmuş. Bizler de ailenin fertlerindeniz, maalesef bu depremden sonra kaybettik bütün değerlerimizi. En son bilinen 'Zerda' dizisi çekilmişti. Ondan yana Türkiye biraz daha iyi bilirler. Görülmüş bir şey değil taşların hepsi yani iç taşların bile dama dama ayrılmıştır. Tarihte daha önce böyle bir şeyin yaşandığını sanmıyorum” dedi.
  • 'Zerda' dizisinin çekildiği konak depremde yıkıldı

    Mehmet Tolga Eren ise "Hurşit Ağa Konağı daha önce 'Zerda' dizisiyle ün kazanmıştı. Zerda dizisinden sonra bir yangın geçirmişti. O dönemin belediye başkanları da gelmişti ve yangın sonrası onarılacağını söylemişti. Fakat deprem sonrası tamamen yerle bir oldu. Tekrardan onarılabilecek bir duruma gelmedi. Üzgünüz ailemizin soyu bu konaktan geliyor. Bunu bu halde görmek zaten bizleri yıllardır üzücü bir durumdu. Tüm milletimize geçmiş olsun" diye konuştu.
  • 'Zerda' dizisinin çekildiği konak depremde yıkıldı

    Dağlardan kayaların koptuğu ve yollara düştüğü ve çok sayıda binanın enkaza döndüğü Sakçagözü mahallesinde, tarihi yapısı, eşyaları ve bahçesi ile bölgenin önemli turistik merkezleri arasında yer alan konaktan geriye ağır hasarlı bir taş ve ahşap yığınlarından oluşan enkaz kaldı.

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