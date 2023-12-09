Zernaki Tepe kazılarında kerpiç parçaları bulundu

Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, depremlere dayanıklı olması için kalenin sur duvarlarının harçla değil kırlangıç kuyruğu tekniğiyle birbirlerine kenetlenerek inşa edildiği söyledi.

5 Şurada Paylaş!









Kazılarda daha önce de 10 metre çapında oval şekilli burçla karşılaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Burç kalıntılarının atık toprakları içinde iki kerpiç parçası ele geçti. Bunların üzerindeki desenler, antik kentin ızgara planının küçük bir şemasını oluşturması açısından bizi heyecanlandırdı. Devamının gelmesi bizim için önemli.