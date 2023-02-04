"EŞ OLMA DURUMUNU BECEREMEDİK"



Zeynep Bastık, boşandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti:



Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti.