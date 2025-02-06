Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Zeynep Bastık: Sevgililer Günü romantik değil - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık: Sevgililer Günü romantik değil

        Zeynep Bastık, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sahnede karşılayacağını ve bu özel günün kendisi için bir anlam ifade etmediğini söyleyip; "Sevgililer günü, benim için çok anlam ifade eden bir gün değil, romantik bulduğum bir şey değil. Sahnede olmak daha güzel" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 20:21 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hiç romantik değil"
        ABONE OL

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Zeynep Bastık, yeni şarkısı 'Destan'ın klip çekimi için Kemerburgaz'daki bir stüdyoda kamera önüne geçti. Bornozuyla basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, Türk motifleri ve oryantal esintiler taşıyan şarkısıyla ilgili olarak; "Uzun süredir çıkmasını dört gözle beklediğimiz bir şarkı öncelikle ama sonunda kısmet oldu. Şarkının söz, müzik, aranjesi Göko’nun. Türk motifleri, oryantallik olan fıkır fıkır bir şarkı" diye konuştu.

        Her şarkıda kendisinden beklentinin daha yüksek olduğunu ve bu durumun üzerinde baskı yarattığını belirten Zeynep Bastık; "Biraz beklenti yüksekliği bir gerginlik yaratmıyor değil. ‘Lan’ dan sonra çıkaracağımız şarkının önemi büyük oluyor. Bu tarz başarılarda, bu tarz geri dönüşlerden sonra yapacağın ilk adımı iyi düşünmen gerekiyor. O biraz baskı yaratıyor ama biz iyi şarkılar yaptık, iyi çalışmalarla birden fazla tarzda hatta şarkımız hazır" dedi.

        REKLAM

        Geçtiğimiz yıl Urla'da yaptırdığı yazlığında zaman zaman vakit geçiren Zeynep Bastık, son dönemde tahammül edemediği şeyin ise İstanbul trafiği olduğunu söyledi. Yazlığındaki hayatını; "Pastoral bir yaşamım var, bol yeşillikli, bol hayvanlı, bol sakin ve huzurlu bir yaşamım var" diyerek tarif eden Bastık, İstanbul trafiğinin sinir bozucu olduğunu sözlerine ekleyip şöyle devam etti: Gerçekten şu trafik beni çok sinirlendirmeye başladı. İstanbul trafiği bence son birkaç yıldır inanılmaz bir artışta. Eskiden trafik saati diye bir şey vardı, artık o da kalmadı. Evden çıktığım her dakika pişman olduğum bir seviyeye getirdi beni. Herkesin çok acelesi var, çok kaos, çok insan, siren sesleri, gergin insanlar bu aralar çok modumuzu düşürüyor.

        Danstaki iddiasıyla ilgili soruya; "Bende iddia diye bir şey yok. Ben yapabildiğim kadarını, elimden geleni ortaya koyduğum bir kariyer yolculuğu çizdim kendime" yanıtın veren Zeynep Bastık, kariyer basamaklarını çıkarken engellerle karşılaşmadığını; "Yok öyle engeller olmadı ama ilk başlarda 'bu kız kim, ne oluyor ya?' gibi şeyler duyduğum zamanlar oldu ama bunlar benim hayatımı etkileyecek ya da önüme çıkacak taşlar hiçbir zaman olmadı" sözleriyle dile getirdi.

        Zeynep Bastık, sevgilisi Serkan Tütüncü ile sevgililer gününde birbirlerine hediye almayacaklarını ve 14 Şubat'ın anlam ifade etmediği itirafında bulunup; "Sahnede olmak zor değil, çok güzel. Sevgililer günü benim için çok anlam ifade eden bir gün değil, romantik bulduğum bir şey değil. Sahnede olmak daha güzel. Doğum günleri benim için çok daha önemlidir, coşkuyla kutlansın isterim. Bizde sevene her gün sevgililer günü bence. Hiç yok öyle şeyler bizde birbirimize hediye alalımlar falan" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zeynep Bastık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Okullara kar tatili
        Okullara kar tatili
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Şartlı tahliye
        Şartlı tahliye
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"