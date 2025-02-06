Zeynep Bastık: Sevgililer Günü romantik değil

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Zeynep Bastık, yeni şarkısı 'Destan'ın klip çekimi için Kemerburgaz'daki bir stüdyoda kamera önüne geçti. Bornozuyla basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, Türk motifleri ve oryantal esintiler taşıyan şarkısıyla ilgili olarak; "Uzun süredir çıkmasını dört gözle beklediğimiz bir şarkı öncelikle ama sonunda kısmet oldu. Şarkının söz, müzik, aranjesi Göko’nun. Türk motifleri, oryantallik olan fıkır fıkır bir şarkı" diye konuştu.

Her şarkıda kendisinden beklentinin daha yüksek olduğunu ve bu durumun üzerinde baskı yarattığını belirten Zeynep Bastık; "Biraz beklenti yüksekliği bir gerginlik yaratmıyor değil. ‘Lan’ dan sonra çıkaracağımız şarkının önemi büyük oluyor. Bu tarz başarılarda, bu tarz geri dönüşlerden sonra yapacağın ilk adımı iyi düşünmen gerekiyor. O biraz baskı yaratıyor ama biz iyi şarkılar yaptık, iyi çalışmalarla birden fazla tarzda hatta şarkımız hazır" dedi.

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Geçtiğimiz yıl Urla'da yaptırdığı yazlığında zaman zaman vakit geçiren Zeynep Bastık, son dönemde tahammül edemediği şeyin ise İstanbul trafiği olduğunu söyledi. Yazlığındaki hayatını; "Pastoral bir yaşamım var, bol yeşillikli, bol hayvanlı, bol sakin ve huzurlu bir yaşamım var" diyerek tarif eden Bastık, İstanbul trafiğinin sinir bozucu olduğunu sözlerine ekleyip şöyle devam etti: Gerçekten şu trafik beni çok sinirlendirmeye başladı. İstanbul trafiği bence son birkaç yıldır inanılmaz bir artışta. Eskiden trafik saati diye bir şey vardı, artık o da kalmadı. Evden çıktığım her dakika pişman olduğum bir seviyeye getirdi beni. Herkesin çok acelesi var, çok kaos, çok insan, siren sesleri, gergin insanlar bu aralar çok modumuzu düşürüyor.

Danstaki iddiasıyla ilgili soruya; "Bende iddia diye bir şey yok. Ben yapabildiğim kadarını, elimden geleni ortaya koyduğum bir kariyer yolculuğu çizdim kendime" yanıtın veren Zeynep Bastık, kariyer basamaklarını çıkarken engellerle karşılaşmadığını; "Yok öyle engeller olmadı ama ilk başlarda 'bu kız kim, ne oluyor ya?' gibi şeyler duyduğum zamanlar oldu ama bunlar benim hayatımı etkileyecek ya da önüme çıkacak taşlar hiçbir zaman olmadı" sözleriyle dile getirdi.