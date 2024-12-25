Zeynep Bastık'tan nostaljik paylaşım
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından 18 yaşındaki halini yayımladı
Zeynep Bastık, sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Ünlü şarkıcı, bir takipçisinin '18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?' sorusuna, "Saç rengimi" yanıtını verdi ve 18 yaşındaki halini paylaştı.
Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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