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        Haberler Magazin Zeynep Bastık'tan nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık'tan nostaljik paylaşım

        Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından 18 yaşındaki halini yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 17:04 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:04
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        Zeynep Bastık, sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

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        Ünlü şarkıcı, bir takipçisinin '18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?' sorusuna, "Saç rengimi" yanıtını verdi ve 18 yaşındaki halini paylaştı.

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        Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

        Ezgi Mola

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        Ezgi Mola

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        Fırat Tanış

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        Fırat Tanış

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        Soner Sarıkabadayı

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        Soner Sarıkabadayı

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        Azra Akın

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        Azra Akın

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        Merve Dizdar

        14

        Merve Dizdar

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        Nilüfer

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        Nilüfer

        #Zeynep Bastık
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