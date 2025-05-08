Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zeynep Bastık'tan Serkay Tütüncü'ye: İyi ki benim sevgilimsin - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık: İyi ki benim sevgilimsin

        Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, birlikteliklerinin yıl dönümünde sevgilisi Serkay Tütüncü'ye olan aşkını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 18:09 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İyi ki benim sevgilimsin"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, aşklarının yıl dönümünü kutladı. Çift, sosyal medya hesaplarından duygularını dile getirdi.

        Bastık sevgilisiyle yer aldığı fotoğraflarını paylaşarak; "Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim. Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin. 365 gündür dizinde uyumak harika bir şey. Sonsuz senelerimiz olsun" ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        Oyuncu Serkay Tütüncü ise; Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar. Sen benim; hayata çaktırmadan, göz ucuyla gelmesini beklediğim şeysin. Enerjini yediğim. İyi ki benimsin. Herkesi uyutup sabaha kadar dans ettiğimiz, gün batımında saatlerce sustuğumuz, akşam yemeği hazırlarken kahvaltıda ne yiyeceğimizi sorduğun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum" şeklinde duygularını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Serkay Tütüncü
        #Zeynep Bastık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti