Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, aşklarının yıl dönümünü kutladı. Çift, sosyal medya hesaplarından duygularını dile getirdi.

Bastık sevgilisiyle yer aldığı fotoğraflarını paylaşarak; "Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim. Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin. 365 gündür dizinde uyumak harika bir şey. Sonsuz senelerimiz olsun" ifadelerine yer verdi.

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Oyuncu Serkay Tütüncü ise; Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar. Sen benim; hayata çaktırmadan, göz ucuyla gelmesini beklediğim şeysin. Enerjini yediğim. İyi ki benimsin. Herkesi uyutup sabaha kadar dans ettiğimiz, gün batımında saatlerce sustuğumuz, akşam yemeği hazırlarken kahvaltıda ne yiyeceğimizi sorduğun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum" şeklinde duygularını dile getirdi.