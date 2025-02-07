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        Haberler Magazin Zeynep Bastık'tan sevgilisi Serkay Tütüncü'ye: Benim şarkım da sensin - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık'tan sevgilisi Serkay Tütüncü'ye: Benim şarkım da sensin

        Oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan şarkıcı Zeynep Bastık, sevgilisinin doğum gününü kutladı. Bastık, Tütüncü'ye; "İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 08:10 Güncelleme: 07.02.2025 - 08:10
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        "Benim şarkım da sensin"
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        Serkay Tütüncü, 34'üncü yaşına girdi. Oyuncuya ilk doğum günü mesajı ise sevgilisi Zeynep Bastık'tan geldi.

        "İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

        Zeynep Bastık, deniz kenarında Serkay Tütüncü ile çektirdiği fotoğrafına; "İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin" notunu düştü.

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        #Zeynep Bastık
        #Serkay Tütüncü
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