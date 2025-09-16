Habertürk
        Haberler Magazin Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den havuzda aşk dolu poz - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den havuzda aşk dolu poz

        Sosyal medyada zaman zaman paylaştıkları romantik karelerle gündeme gelen Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, bu kez havuzdaki pozlarını paylaştı

        Giriş: 16.09.2025 - 22:48 Güncelleme: 16.09.2025 - 22:48
        Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, bir süredir birliktelik yaşıyor. Zaman zaman sosyal medyadan yaptıkları romantik paylaşımlarla dikkat çeken çift, son olarak tatillerinden havuzda verdikleri aşk dolu pozla gündeme geldi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Zeynep Bastık
        #Serkay Tütüncü
