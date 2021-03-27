Beşerler, "Ozan'la hiç konuşamadım. Süreci de hiç takip etmedim. Ne oldu, ne bitti bilmiyorum" dedi.



Muhabirlerin, "Ozan Güven'le bir proje gelse oynar mısınız? "sorusuna ise, "Oynarım tabii ki. Ozan çok sevdiğim bir oyuncu" şeklinde konuştu.

Mahkemede söylediği aylık kazancı 5 bin lira açıklamasını da değerlendiren Zeynep Beşerler, "Kazanç olarak doğru, şu an çalışmıyor. Biriktirdiği parayı sormamışlardır herhalde" dedi.