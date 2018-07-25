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Vegan olmakla ilgili açıklamalarda da bulunan Casalini, “Veganlar diğer insanların yemediği şeyleri yemiyor. Diğer insanlar da vagan insanların yediği ürünlerle beslense. Aslında herkes vegan olsa ve dünya bir şekilde kurtulsa. Veganlık aslında dünyanın kurtarılması ile ilgili bir olay. Her canlının yaşamaya hakkı var. Her canlının kendi sütünü kendi bebeğine verme hakkı var. Ben veganım ve çok mutluyum. Çok besleyici ve çok güzel şeyler yiyorum” şeklinde konuştu.