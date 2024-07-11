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        Haberler Magazin Zeynep Demirel'in kızı Yade Demirel ile deniz keyfi - Güncel Magazin haberleri

        Zeynep Demirel'in kızı Yade Demirel ile deniz keyfi

        Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel ve kızı, Turgutreis'teki bir plajda görüntülendi. Zeynep Demirel, kızını kırmamak için onunla birlikte denize girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 08:06 Güncelleme: 11.07.2024 - 08:33
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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ve kızı Yade'yi Turgutreis'teki bir plaja bırakıp oradan ayrıldı.

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        Zeynep Demirel, kızı Yade'yi kırmamak için onunla birlikte denize girdi.

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        Sıcak havada kızı Yade ile birlikte denizin keyfini çıkaran Zeynep Demirel, daha sonra güneşlenmek için şezlonguna geri döndü.

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        Zeynep Demirel'in plaj kombinini üzerinde sarı kahverengi renkleri bulunan bir bikini ile tamamladığı görüldü.

        #Zeynep Demirel
        #yade demirel
        #Volkan Demirel
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