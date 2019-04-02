'Olmayınca olmuyor' hasthtag'i ile ünlü isimlerin pozlarını taklit eden, stilleriyle dalga geçerek eğlenceli paylaşımlar yapan oyuncu Zeynep Kankonde'nin hedefinde, bu kez Neslihan Atagül vardı.

Atagül'ün bir dergi için verdiği pozla dalga geçen Kankonde paylaşımına, ''Kusura bakma Neslihan Atagül'' derken, Atagül'den ''Daha iyisi olmuş'' cevabı geldi.