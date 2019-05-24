Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zeynep Mayruk kimdir? Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk hangi meslekle uğraşıyor?

Zeynep Mayruk kimdir, kaç yaşında? soruları magazinseverler tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile birlikteliğiyle magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Zeynep Mayruk, son günlerde gündemden düşmüyor. Peki Zeynep Mayruk hangi meslekle uğraşıyor? İşte Zeynep Mayruk'un hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

Zeynep Mayruk

Ünlü oyuncu Tolgahan Sarıtaş ile bir süredir aşk yaşayan Zeynep Mayruk, magazin dünyasında gündem olmaya devam ediyor. Peki Zeynep Mayruk kimdir? Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk hangi meslekle uğraşıyor? İşte haberin detayları...

ZEYNEP MAYRUK KİMDİR?

Zeynep Mayruk, 1989 yılında İzmir’de doğdu. İlk moda dersini Saint Charles Lisesi’nde, Chicago’ da aldı.

2006 yılında Saint Charles Lisesi’ nden mezun olduktan sonra Türkiye’ ye geri döndü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde eğitim hayatına devam etti. 2012 yılında bu bölümden mezun oldu.

2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’ nden mezun olduktan sonra akademik hayatına Londra Central Saint Martins’ de devam etti ve burada 6 farklı sertifika programını bitirdi.

2013 yılında kendi adı altında Zeynep Mayruk markasını oluşturdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İbrahim Tatlıses: Siyasi görüşüm bellidir ama... - Magazin haberleri
MAGAZİNTatlıses: Siyasi görüşüm bellidir ama...
Enes Batur ile Damla Aslanalp evlendi: Hayatımın en büyük ve en doğru kararını aldım - Magazin haberleri
MAGAZİN'Hayatımın en doğru kararını aldım'
Şeyma Subaşı'dan 'Safiye Nur Şimşek' açıklaması: Gülüyorum - Magazin Haberleri
MAGAZİN'İftiralar atan şahsa sadece gülümsüyorum'
Göbeklerini kasa çeviren ünlüler - Magazin haberleri
MAGAZİNAhmet de kaslandı
Naz Mila kimdir, nereli ve kaç yaşında? Naz Mila hayatı
MAGAZİNNaz Mila kimdir?
Ve Hazal Kaya açıkladı: Hamileyim! - Magazin haberleri
MAGAZİNVe Hazal Kaya açıkladı: Hamileyim!
Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
MAGAZİNYıl 1999
Bige Önal'ın yeni hobisi seramik - Magazin haberleri
MAGAZİNSevimli çırak
Çukur oyuncuları kanser tedavisi gören çocukları ziyaret etti
MAGAZİNÇukur, Kansersiz Yaşam Derneği ile el ele
Turabi Çamkıran, ABD'deki The Challenge yarışmasında şampiyon oldu! The Challenge büyük ödülü...
MAGAZİNŞampiyon oldu, servet kazandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X