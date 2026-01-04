Zeynep Sönmez'den Avustralya'da erken veda!
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'na veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da düzenlenen WTA 500 düzeyindeki Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda 6 numaralı seribaşı Elena Gabriela Ruse'ye 2-1 yenildi.
Ay-yıldızlı tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'nın Queensland eyaletinin Brisbane kentinde gerçekleştirilen elemelerin final turunda 6 numaralı seribaşı Elena Gabriela Ruse ile karşılaştı.
Rakibine 3-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup olan Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti.
Zeynep Sönmez, elemelerin ilk tur maçında Victoria Jimenez Kasintseva'yı 6-1, 3-6, 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek final turuna yükselmişti.