Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez'den Avustralya'da erken veda! - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez'den Avustralya'da erken veda!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'na veda etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 14:15 Güncelleme: 04.01.2026 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeynep Sönmez'den Avustralya'da erken veda!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da düzenlenen WTA 500 düzeyindeki Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda 6 numaralı seribaşı Elena Gabriela Ruse'ye 2-1 yenildi.

        Ay-yıldızlı tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'nın Queensland eyaletinin Brisbane kentinde gerçekleştirilen elemelerin final turunda 6 numaralı seribaşı Elena Gabriela Ruse ile karşılaştı.

        Rakibine 3-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup olan Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti.

        Zeynep Sönmez, elemelerin ilk tur maçında Victoria Jimenez Kasintseva'yı 6-1, 3-6, 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek final turuna yükselmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Akıl almaz hata! Türk ve Alman cenazeleri karıştı

        Aydın'ın Didim ilçesinde hastane morgunda Türk ve Alman iki vatandaşın cenazelerinin karışması sonucu büyük bir karışıklık yaşandı. Alman ailenin yanlışlıkla Türk cenazeyi defnettiğinin anlaşılması üzerine savcılık talimatıyla mezar açılırken, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        Nicolas Maduro kimdir?
        Nicolas Maduro kimdir?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!