Zeynep Sönmez'den Nottingham Açık'a 2. turda veda!
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvası Lexus Nottingham Açık'a ikinci turda veda etti.
Giriş: 18 Haziran 2026 - 17:03 Güncelleme:
Zeynep Sönmez, ikinci turda İsviçreli Viktorija Golubic'e 7-5, 4-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.
Ay-yıldızlı genç tenisçi, organizasyonda 2 numaralı seri başı, dünya 22 numarası Kanadalı Leylah Fernandez'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek ikinci tura yükselmişti.
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