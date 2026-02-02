Habertürk
        Zeynep Sönmez’den tarihi yükseliş!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında 33 basamak tırmanarak 79'unculuğa yerleşti.

        Giriş: 02.02.2026 - 11:37 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:37
        Zeynep Sönmez'den tarihi yükseliş!
        Avustralya Açık’ta 3. tura çıkarak bir ilke imza atan milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA dünya sıralamasında 33 basamak birden yükselip 79’unculuğa yerleşti.

        Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirlenen klasman, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tamamlanmasının ardından güncellendi.

        Avustralya Açık öncesi 112. sırada yer alan Zeynep, turnuva tarihinde 3. tur oynayan ilk Türk raket olması sonrası 79. sıraya çıktı.

        23 yaşındaki Zeynep, geçen yıl dünya sıralamasında 69'unculuğa yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti.

