Zeynep Sönmez’den tarihi yükseliş!

Kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in denize atladığı görüntü ortaya çıktı

İstanbul'da günlerdir kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişlerin, kaybolmadan önceki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a yürüyen gencin daha sonra Beşiktaş sahilinde denize atladığı görülüyor. Sahil Güvenlik v... Daha Fazla Göster İstanbul'da günlerdir kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişlerin, kaybolmadan önceki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a yürüyen gencin daha sonra Beşiktaş sahilinde denize atladığı görülüyor. Sahil Güvenlik ve Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı balık adamlar Deniz İbişlerin denize atladığı yerde arama çalışması başlattı. (İHA) Daha Az Göster