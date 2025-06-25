Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin bornozlu paylaşımlarıyla dikkat çekti
Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, Madrid tatilinden bornozlu romantik kareleriyle dikkat çekti
Şu sıralar ilk çocukları Atlas'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, İspanya tatiline çıktı.
Madrid'de keyifli zaman geçiren çift, tatilden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Bayat ve Elçin, bornozlu pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Zeynep Tuğçe Bayat, paylaşımına "Madrid, arkadaşlar ve yeni maceralar" notunu ekledi.