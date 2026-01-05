Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Zeytinburnu'nda feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi | Son dakika haberleri

        Zeytinburnu'nda feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

        Zeytinburnu'nda bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Enes Yılmaz hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 13:05 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zeytinburnu'nda bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Enes Yılmaz hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

        OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

        D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden Yusuf Serhat Aksu'nun kullandığı otomobil, Hasan Enes Yılmaz (29) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da tüyler ürperten cinayet: Anne ve 7 yaşındaki kızı evde ölü bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde komşuların ihbarı üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri evde anne ve 7 yaşındaki kızını bıçakla öldürülmüş halde buldu. Olay sonrası güvenlik görevlisi olan şüpheli baba gece gittiği Ankara'da polise teslim oldu. (İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar