Zeytinburnu'nda feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Zeytinburnu'nda bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Enes Yılmaz hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı
Zeytinburnu'nda bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Enes Yılmaz hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI
D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden Yusuf Serhat Aksu'nun kullandığı otomobil, Hasan Enes Yılmaz (29) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.