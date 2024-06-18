Zeytinburnu'nda otomobil refüje çarptı: 5 yaralı

İstanbul Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. DHA'nın haberine göre; kaza nedeniyle, Edirne istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi. Kazaya karışan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.