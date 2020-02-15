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İHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde D-100 Karayolu, Edirne istikametinde bir otomobilin ticari bir taksiye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle ticari taksi 100 metre sonra durdu. Kazaya sebep olan otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza gece saat 02.45’te Zeytinburnu İlçesi D-100 Kara yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilen 34 FZ 8320 plakalı otomobil Edirne istikametine seyir halinde olan Mehmet Özpolat yönetimindeki 34 TBS 12 plakalı ticari taksiye çarptı.

Kaza nedeniyle ticari taksi 100 metre sonra dururken, kazaya neden olan otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı beraberine ki arkadaşı ile yara almadan atlatan taksi sürücüsü Mehmet Özpolat durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kazaya neden olduğu düşünülen otomobil aracın sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen beraberindeki arkadaşı ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kazaya yapan ticari taksi ile otomobil çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.