Uzm. Dr. Ender Saraç, düzenli olarak kaliteli zeytinyağı tüketenlerin cep telefonunun yaydığı radyasyona, kansere ve çağımızın hastalığı Alzheimer’a karşı korunduğunu söyledi.

"CEP TELEFONLARININ YAYDIĞI RADYASYONA KARŞI KORUYOR"

Dr. Ender Saraç, çağımızın vazgeçilmez unsuru cep telefonlarının yaydığı radyasyon ve elektromanyetik etkileri, zeytinyağının bertaraf ettiğini vurguladı.

İHA'nın haberine göre; Dr. Saraç, Milas Zeytin Hasat Şenliği’nde önce zeytin hasadı yaptı sonra da zeytinyağının faydalarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Saraç, sağlıklı yaşam için zeytin ve zeytinyağlı kür tarifleri verdi ve önemli tavsiyelerde bulundu.

"KUDRET NARIYLA TÜKETİLDİĞİNDE..."



Bir Giritli olarak zeytinyağı kültürünü çok iyi bildiğini ifade eden Saraç, son yapılan bilimsel araştırmaların zeytinyağının Alzheimer hastalığına karşı koruyucu özelliğinin olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: “Zeytin ve zeytinyağı doğanın bize armağanıdır. Zeytinyağı kolesterolü düşürür, kanalları açar, cildi besler, kudret narıyla tüketildiğinde ise mide rahatsızlıklarını giderir. İlerleyen yıllarda Alzheimer'a hastalığının, kanser gibi yayın olan hastalıkların önüne geçeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle Alzheimer üzerine yoğunlaşan bilimsel çalışmalarda zeytinyağının sağlık açısından mucizevi faydalar sağladığı ortaya çıktı. Düzenli olarak zeytinyağı tüketimi, Alzheimer'a yakalanma riskini çok ciddi derecede düşürüyor. Geçmişe baktığımızda da ünlü filozofların ve düşünce insanlarının genellikle Ege’de yetişmesinin, zeytinyağı tüketimiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum.”

E VİTAMİNİNİ DOĞAL YOLDAN ALMANIN YOLU ZEYTİNYAĞINDAN MI GEÇİYOR?

Dr. Ender Saraç, zeytinyağı tüketilmesinin cep telefonları vasıtasıyla yayılan radyasyon etkilerine karşı koruduğuna dikkat çekerek: “Zeytinyağının, tansiyon düşürücü etkisi vardır. Doymamış bir yağ olduğu için de doğmuş yağların üretimini engeller. Özellikle kolesterole karşı çok başarılı sonuçlar elde edilir. Aynı zamanda zeytin çok iyi bir lif kaynağıdır. Bağırsakları çalıştırır ama aynı zamanda posalı olduğu için de hem kolesterolün düşmesine hem de bağırsaktaki kötü plakların oluşmasına engel olur.

Herkes cep telefonu kullanıyor ve hepimiz cep telefonunu üstümüzde taşıyoruz. Amerika’dan çok yeni birkaç bilimsel araştırma çıktı. Cep telefonlarının bize yaydığı radyasyon ve elektromanyetik etkilerini önlemek için yüksek miktarda E Vitamini gündeme geldi. Fakat E Vitamini suni olarak alındığı zaman bazı sıkıntılar oluyor. Doğal yolla alınmayan E Vitamini, zehirlenmelere yol açıyor. Ama vücut zeytinyağı, antepfıstığı ve çamfıstığıyla vücut doğal yolla alınan E vitaminini ayarlıyor. Bu arada zeytinyağının en büyük faydalarından biri yağda çözünüyor olması. K, E vitaminleri, zeytinyağında bolca mevcuttur. E vitaminini doğal yoldan almanın en güzel yolu, bolca zeytinyağı tüketmektir” dedi.

"ŞEKER HASTALARI GÜVENLE TÜKETEBİLİR"

Başta kanser, Alzheimer, radyasyon etkilerine karşı zeytinyağının koruyucu etkisi olduğunu ve kolesterol ve şekeri düşürdüğünü ifade eden Dr. Saraç, “Zeytinyağının en büyük faydası şu an radyasyona karşı koruyor olmasıdır. Zeytinyağı genel sağlık açısından ve kolesterol içermediği, hatta düşürdüğü için yağların başında gelir. Yüksek oranda zeytinyağı E vitamini içerdiği için bu radyasyon ve kanserojen etkenlere karşı zeytinyağı en büyük koruyucudur. Zeytinyağını ortalama günde bir ince belli çay bardağı kadar tüketmeniz yeterlidir. Zeytinyağı çok güçlü bir antioksidandır. Kalp hastalıklarına, kansere, ciddi romatizmal hastalıklarına karşı, Alzheimer'a karşı korur. Ağız yoluyla alındığında eklemleri yağlar. Doymamış yağlara karşı savaşır. Zeytinin en büyük özelliği, şekerin yok denecek kadar az olmasıdır. Şeker hastaları, zeytinyağını güvenle tüketebilir” diye kaydetti.

"KANSERE KARŞI KORUR"



Dr. Ender Saraç, “Geçmişe baktığımızda da ünlü filozofların ve düşünce insanlarının genellikle Ege’de yetişmesinin, zeytinyağı tüketimiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum” dedikten sonra zeytinyağının içerisinde bulunan serotonin hormonunun mutluluğu ve zekayı artırdığına vurgu yaparak: “Zeytinyağı içerisinde, yüksek miktarda serotonin maddesini barındırır. Serotonin, mutluluk hormonunu arttırır. Bütün insanları mutlu edecek filozofların Ege’den çıkması, fazla zeytinyağı tüketilmesine bağlıdır.

Kanserin en büyük nedeni strestir. Zeytinyağı, kansere karşı korur ve mutluluğu arttırır. Ülser ve gastrite çok iyi gelir. Zeytinyağı ise kadınlarda meme kanseri ve erkeklerde prostat kanserine karşı koruyucu olduğu tespit edildi. Aynı zamanda her iki cinste de kolon kanserine karşı önleyici görevdedir. Zeytin; yaprağı, çekirdeği, meyvesi ve yağıyla inanılmaz bir mucizedir. Zeytinin yaprağı, mikropları öldürücü özelliktedir. Aynı zamanda zeytin yaprağı hem kolesterolü hem de şekeri düşürür. Karaciğer koruyucu antioksidan maddesi yer alıyor” ifadelerini kullandı.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ