Zeytinyağı ihracatçısı AB'den kota istiyor

Zeytinyağı ihracatında 2024/2025 sezonunun 8 aylık dönemi geride kaldı. Zeytinyağı ihracatı 2023/2024 sezonunun aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 20’lik azalışla 48 bin 595 tondan 38 bin 802 tona geriledi.

Türkiye’nin zeytinyağı ihracatından elde ettiği döviz tutarı zeytinyağı fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle yüzde 45’lik azalışla 356 milyon dolardan 197 milyon dolara indi.

ZEYTİNYAĞI İHRACATINDA TÜKETİCİ ÜLKELERİN PAYI YÜZDE 82’YE YÜKSELDİ

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; tüketici ülkelere yapılan zeytinyağı ihracatından elde edilen döviz tutarı yüzde 20’lik azalışla 162 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin zeytinyağı ihracatında tüketici ülkelerin payı yüzde 62’den yüzde 82’ye yükseldi.

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UZAK ÜLKELERDE TÜRK ZEYTİNYAĞINA İLGİ ARTTI

Tüketici ülkelere yapılan zeytinyağı ihracatının yüzde 11 artışını Türk zeytinyağı sektörünün katma değerli ve markalı ihracat potansiyelinin giderek yükseldiğinin göstergesi olarak tanımlayan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, başta Uzak Ülkeler olmak üzere hedef pazarlarda Türk zeytinyağına ilginin arttığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"TÜKETİCİ ÜLKELERE ZEYTİNYAĞI İHRACATININ YÜZDE 98’İ AMBALAJLI"

“Rekabeti yalnızca fiyat üzerinden değil; kalite, sürdürülebilirlik ve marka değeri üzerinden şekillendirmekte kararlıyız.“Bu doğrultuda, ambalajlı ve katma değerli ürün ihracatını artırmak için önemli adımlar atıyoruz. Markalı ürünlerle doğrudan nihai tüketiciye ulaşmayı hedefliyor, ürünlerimizin değer zincirini güçlendiriyoruz. Türkiye’nin toplam zeytinyağı ihracatında ambalajlı zeytinyağının payı yüzde 63 iken, tüketici ülkelere yaptığımız ihracatta ambalajlı zeytinyağı ihracatımız 98‘e ulaşıyor.”