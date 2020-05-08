Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerNasıl Yapılır
ABONE OL

Zeytinyağı maskeleri nasıl yapılır? Zeytinyağı maskeleri nasıl uygulanır?

Cildimiz için zeytinyağı kullanırken içine farklı bir yağ yada malzeme karıştırmamıza gerek yoktur. Ve saf olarak kullanabileceğimiz çok yararlı bir bitkisel yağdır. Peki zeytinyağı maskeleri nasıl yapılır? Zeytinyağı maskelerinde cilt uygulaması nasıldır?

Zeytinyağı maskeleri

Zeytinyağı sadece cildimiz ve tüm vücudumuz için saf olarak kullanabileceğimiz çok yararlı bir bitkisel yağdır. Cildi yumuşatır, besler ve derinlemesine nemlendirir. Zeytinyağı kullanırken içine farklı bir yağ yada malzeme karıştırmamıza gerek yoktur. Sade bir şekilde de kullanıma uygundur.

Cildinizin canlanmasını sağlamak için;4-5 damla zeytinyağını avucunuzun içerisine dökerek, tüm yüzünüze ve boynunuza masaj yaparak; yedirin. 10-15 dakika içerisinde cildiniz yağı tamamen emerek, hem yumuşayacak hem de canlanacaktır. Bunu güneşli bir günde dışarıdan geldiğinizde uygulamanız fayda sağlayacaktır.

Yüzünüzde oluşan ölü cilt tabakalarını da temizlemek için; zeytinyağı ile esmer şekeri peeling amaçlı kullanabilirsiniz. Cildiniz gün boyunca kendini yeniler ve görevi biten hücreler üst tabaka halinde birikir. Eğer bu ölü hücre tabakaların temizliği yapılmazsa cildinizde sivilce ve siyah nokta oluşumları artmaktadır. Bu yüzden gün sonunda yatmadan önce 4-5 damla zeytinyağı ve 2 çay kaşığı esmer şekeri karıştırarak, cildinizi çok fazla bastırmadan masaj uygular şekilde sürün. 10 dakika sonucunda ilk olarak ılık su ile sonrasında gözeneklerinizin kapanması için soğuk su ile yıkayın.

Makyajınızı temizlemek için; küçük bir parça pamuğa 2-3 damla zeytinyağı damlatarak, göz ve yüz makyajınızı temizleyebilirsiniz. Zeytinyağı kullanılan makyaj temizleme kremleri gibi gözlerinizi kurutmaz. İçerdiğini E vitamini sayesinde hem nemlendirir hem de kirpiklerinizi gürleştirir.

Zengin içeriği sayesinde güneşten sonra, rüzgârlı havalarda, makyaj temizleme de kullanabilir; kaş ve kirpiklerinizin gürleşmesi için yararlanabilirsiniz.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ALO 199 seyahat izin belgesi kayıt nasıl oluşturulur? E-Devlet seyahat belgesi başvuru
NASIL YAPILIRSeyahat izin belgesi başvuru!
Sarkan ciltler için maske nasıl yapılır? Sarkan ciltler için maske tarifleri
NASIL YAPILIRSarkan ciltler için maske tarifleri
Zencefil çayı nasıl hazırlanır? Zencefil çayının faydaları ve yan etkileri nelerdir?
NASIL YAPILIRZencefil çayının faydaları ve yan etkileri
Miyom tedavisi nasıl yapılır?
NASIL YAPILIRMiyoma karşı uygulanan tedavi yöntemleri
Evde manikür nasıl yapılır?
NASIL YAPILIREvde manikür zor değil!
Sigarayı bıraktıktan sonra akciğerler nasıl temizlenir?
NASIL YAPILIRSigarayı bıraktıktan sonra akciğerlerde temizlenme
Heyet raporu nasıl alınır? Heyet raporu için gerekli belgeler nelerdir?
NASIL YAPILIRHeyet raporu için gerekli belgeler
Kolonoskopi diyeti nedir? Kolonoskopi diyeti nasıl yapılır?
NASIL YAPILIRKolonoskopi diyeti sürecinde yapılması gerekenler
Tilavet secdesi nasıl yapılır? Tilavet secdesi niyeti, ne okunur?
NASIL YAPILIRTilavet secdesi nasıl yapılır?
Tomografi nasıl çekilir? Tomografi çekilirken nelere dikkat edilmelidir?
NASIL YAPILIRTomografi çekilirken yapılması gerekenler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X