Barbunya zeytinyağlı yemekler kategorisinde yer alır ve özellikle kolesterolü düşürme ve kan şekerini dengeleme açısından faydalıdır. Havuç, domatesli salçalı sos işte barbunya yemeği bu iki malzemeden oluşur. İşte, barbunya tarifi...

BARBUNYA KAÇ KALORİDİR?

Bir porsiyon barbunya yemeği yaklaşık 315 kaloridir. Lif açısından zengindir ve uzun süre tok tutar. Barbunya yemeği potasyum, kalsiyum ve demir açısından da zengindir.

BARBUNYA TARİFİ

Malzemeler:

Yarım kilo barbunya

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

4-5 YEMEK KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI

1 adet domates

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

Sıcak su

Nasıl yapılır?

Düdüklü tencerede zeytinyağı ile yemeklik doğradığınız soğanı kavurun. Pembeleşen soğanlara önce domates ardından salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Küp küp doğradığınız havuçları da ekleyip karıştırın. Dondurulmuş ya da taze barbunyaları, tuzu da atıp tüm malzemeleri karıştırın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynayınca düdüklü tencerenin kapağını kapatın. Yaklaşık 40 dakika sonra barbunyanız pişmiş olacaktır. Pişme işleminden sonra en az 1 saat dinlendirmenizi öneririz. Ilık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…