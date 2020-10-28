Yazın sonuna geldiğimiz şu günlerde patlıcanlı hafif bir yemek tarifi paylaşayım istedim. Yapımı kolay, bir o kadar da lezzetli zeytinyağlı patlıcan yemeğini denemediyseniz öneririm sevgiler.

Kaç Kişilik: 4-6

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Zeytinyağlı Patlıcan Yemeği İçin Gereken Malzemeler:

1 kilo kemer patlıcan

4 büyük boy Çanakkale domates (rendeleyin)

1 büyük kuru soğan (piyazlık doğrayın)

2 adet sivri biber (ince ince doğrayın)

3 diş sarımsak (ezin)

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 kesme şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Zeytinyağlı Patlıcan Yemeği Yapılışı:

Patlıcanları alacalı soyarak, uzun şeritler halinde doğrayın.

Tuzlu suda yarım saat bekletin.

Daha sonra süzün ve kağıt havluyla kurutun.

Kullanacağınız tencerenin tabanına, domatesin yarısını ve soğanı koyun.

Üstüne patlıcanları yerleştirin.

Biberleri, sarımsağı, şekeri, tuzu ilave edin.

Kalan domatesi de üstüne dökün.

Son olarak yağı da ekleyip, tencerenin kapağını kapatın.

Kısık ateşte ara sıra tencereyi silkeleyerek, patlıcanlar yumuşayana kadar pişirin

Pişen yemeği tencerede soğumaya bırakın.

Daha sonra servis tabağına aktarın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Patlıcanları, acılığı ve kara suyunun gitmesi için, tuzlu suda 30 dakika bekletin.

Kısık ateşte, ağır ağır pişirin.