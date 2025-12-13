Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Zeytinyağlı Yaprak Sarması' Ankara'da

        'Zeytinyağlı Yaprak Sarması' Ankara'da

        Neşeli bir trajediyi sahneye taşıyan "Zeytinyağlı Yaprak Sarması" 17 Aralık 2025 Çarşamba akşamı CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 00:42 Güncelleme: 13.12.2025 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Zeytinyağlı Yaprak Sarması' Ankara'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tek kişilik sahne performanslarının büyüleyici örneklerinden biri olan “Zeytinyağlı Yaprak Sarması” 17 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Oyunun yazarlığını ve tek kişilik performansını Sanem Gençalp, yönetmenliğini Şenol Önder, dramaturgisini Arzu Önder, afiş tasarımını ise Funda Çevik Dinsdale üstleniyor.

        .png
        .png

        Koordinatörlüğünü Ahmet Sarsılmaz’ın yaptığı yapım, büyük evlere sığamamış, küçük evlerden taşmış, yasaklarla azalmış, neşesine sığındıkça çoğalmış Nazlı’nın yaşamına odaklanarak, Trakya esintileriyle harmanlanmış neşeli bir trajediyi izleyicilere sunuyor.

        Sanem Gençalp, bu rolüyle 26. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde Tek Kişilik Performans Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu kategorisine de aday gösterildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #CSO Ada Ankara
        #Sanem Gençalp
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi
        Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        F.Bahçe'den Monaco'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Monaco'da dev zafer!
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın