'Zeytinyağlı Yaprak Sarması' Ankara'da
Neşeli bir trajediyi sahneye taşıyan "Zeytinyağlı Yaprak Sarması" 17 Aralık 2025 Çarşamba akşamı CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşacak
Tek kişilik sahne performanslarının büyüleyici örneklerinden biri olan “Zeytinyağlı Yaprak Sarması” 17 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Oyunun yazarlığını ve tek kişilik performansını Sanem Gençalp, yönetmenliğini Şenol Önder, dramaturgisini Arzu Önder, afiş tasarımını ise Funda Çevik Dinsdale üstleniyor..png
Koordinatörlüğünü Ahmet Sarsılmaz’ın yaptığı yapım, büyük evlere sığamamış, küçük evlerden taşmış, yasaklarla azalmış, neşesine sığındıkça çoğalmış Nazlı’nın yaşamına odaklanarak, Trakya esintileriyle harmanlanmış neşeli bir trajediyi izleyicilere sunuyor.
Sanem Gençalp, bu rolüyle 26. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde Tek Kişilik Performans Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu kategorisine de aday gösterildi.