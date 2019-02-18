Zidane, Chelsea'den servet istedi!

İngiltere Premier Lig'de bu sezon Maurizio Sarri yönetiminde beklentilerin uzağında kalan ve Manchester City'ye 6-0 yenilip tarihinin en ağır yenilgilerinden birisini alan Chelsea için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Maviler, gelecek sezon Sarri'nin yerine Zinedine Zidane'ı getirmek için kolları sıvadı. Son olarak Real Madrid'i çalıştıran ve bu sezon boşta olan Fransız hoca ile kurulan ilk temasta 3 maddelik bir şartın masaya konulduğu bildirildi.

Buna göre Zidane Chelsea'den Eden Hazard'ın kesin olarak takımda kalması, 230 milyon Euro'luk transfer bütçesi ve transferlerin sadece kendisi tarafından yapılmasını istedi. Chelsea'nin yapılacak değerlendirmenin ardından son kararı vereceği öne sürüldü.