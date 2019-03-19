Zinedine Zidane’ın yeniden Madrid ekibinin başına geçmesiyle birlikte yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için bir numaralı aday Sadio Mane durumunda.

France Football'a göre Santiago Solari’nin Real Madrid’den ayrılmasından sonra tekrar başa geçen Fransız Teknik Direktör, yaz döneminde transferde tüm kontrolü eline alacak ve ilk hedefi olan Mane için tüm şartları zorlayacak.

26 yaşındaki hücum oyuncusu, 2016 yılında 41 milyon euro bonservis bedeliyle Southampton’dan Liverpool’a transfer olmuştu.Geçtiğimiz sezon Liverpool ile olan sözleşmesini 2023 yılında kadar uzatan oyuncu yıllık 8 milyon euro ücret alıyor.