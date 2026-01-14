'Zihni Göktay ve Cihat Tamer İle Bir Varmış Bir Yokmuş' gösterisi için Ankara’ya doğru yola çıkan ekip, mola sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Dengesi bozularak yere düşen usta sanatçı Zihni Göktay’ın kalça kemiği kırıldı. Ancak yaşadığı şiddetli acıya rağmen durumu fark edilmeyen Göktay, profesyonelliğinden ödün vermeyerek sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı ve gösteriyi tamamladı.

Oyunun ardından hastaneye başvuran sanatçının, yapılan kontroller sonucunda kalçasında kırık olduğu tespit edildi. Ankara’daki ilk müdahalenin ardından acilen İstanbul’a sevk edilen Göktay, başarılı bir cerrahi operasyon geçirdi.