'Zilli Kurt' belgesel oldu

Türk ve dünya edebiyatının önemli ismi Yaşar Kemal'in yaşamını yitirdiği için yazamadığı romanını anlatan 'Zilli Kurt' adlı belgeselin ilk gösterimi Adana Altın Koza Film Festivali'nde olacak. Film, Yaşar Kemal'in babasının camide öldürülmesiyle daha çocuk yaşta Adana'da ırgatlık yapmak zorunda kaldığı günlerde 'komünistlik' suçlamasıyla gözaltına alınması ve bu nedenle Çukurova'yı terk etmek zorunda kaldığı dönemi anlatıyor.

Yaşar Kemal'in hedefi son kitabı olarak hayatının bu dönemini yazmaktı. Ancak ömrü yetmedi. Yönetmenliğini Ecevit Kılıç'ın yaptığı 'Zilli Kurt', Yaşar Kemal'in yazmak istediği bu kitabın belgesel filmi. Belgeselde Yaşar Kemal'in, o dönemini anlattığı ve 'Boynuma komünistlik zili asarak beni zilli kurt yaptılar' dediği kendisine ait ses ve görüntü kayıtları yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle çekilen Yaşar Kemal'in çocukluğunu Mehmet Güçlü oynuyor. Filmde Ayrıca o döneme tanıklık eden, dostları, yakınları ve birlikte tarlalarda ırgatlık yapan köylüler de usta yazarı anlatıyor. Belgesel, ayrıca Yaşar Kemal'in yazarlık serüvenini aktarıyor, ilk yazılarını yazdığı ve 'İnce Memed' ile taçlandırdığı bir dönemi...