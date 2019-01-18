Petrol fiyatlarının yükselmesi ve ekonomik kriz nedeniyle günlerdir gösterilerin devam ettiği Zimbabve'de internet erişimi ikinci kez durduruldu.

Ülkenin en geniş internet operatörü Econet Wireless, "Hükümetin kararıyla ikinci bir talimata kadar internet bağlantısını kestik." açıklamasını yaptı.

Şirket açıklamasında ayrıca, kesinti kararının yasal olduğu ve bu karara uymaları gerektiğinin altını çizdi.

Econet Wireless, internet kesintisine hükümet karşıtı protesto gösterilerinin neden olduğunu belirterek, kullanıcılarından özür diledi.

Zimbabve'de, petrol fiyatlarındaki artışın protesto edildiği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından dün ülkede sosyal medya sitelerine yasak konulmuştu. Ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle internet bağlantısı bu hafta içinde bir gün boyunca kesilmişti.