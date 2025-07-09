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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zincirleme kazada motosiklet sürücüsünün ayağı koptu | Son dakika haberleri

        Üsküdar'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada motosikletli ağır yaralandı

        Hafriyat kamyonunun çarptığı hafif ticari araç devrildi, sürüklenerek motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü iki araç arasında sıkıştı, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:08 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:08
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        Zincirleme kazada motosiklet sürücüsünün ayağı koptu
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        Üsküdar’da hafriyat kamyonunun çarptığı hafif ticari araç devrildikten sonra sürüklenerek motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif ticari araçla park halindeki otomobil arasında sıkıştı. Ağır yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ara sokaktan çıkan hafriyat kamyonu, caddede ilerleyen 34 SK 2762 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araç, karşı şeritte seyir halinde olan 34 CPM 710 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, hafif ticari araçla park halindeki otomobil arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddeyi trafiğe kapattı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

        'MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AYAĞI KOPTU'

        Hafif ticari aracın sürücüsü Mahir Tulgar, “Biz seyir halindeydik. Yukarıdan, ara sokaktan kamyon geliyordu. Freni patlamış. Bize vurunca bizim araç yan yatarak aşağıdan gelen motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün ayağı koptuö dedi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ara sokaktan caddeye çıkan kamyonun hafif ticari araca çarpması, ardından aracın yan yatarak karşı yönden gelen motosiklete çarpması görülüyor.

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