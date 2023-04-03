Zindaşti'nin ifadelerinde yer almıştı! Silahlı saldırıya uğradı

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Uzun, Suadiye’de yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş edildi.

SARIYER’DEKİ ÇATIŞMADA ADI GEÇMİŞTİ

Polis olayla ilgili çalışma yaparken Aliye Uzun’un ismi 2016’da uyuşturucu baronu Naji Şerifi Zindaşti ile Ömer Erdal Kartal adlı kişiyle Sarıyer’de yaşanan silahlı çatışmanın soruşturmasında yer almıştı. Hiç kimsenin yaralanmadığı silahlı çatışma sonrası gözaltına alınan Zindaşti’nin verdiği ifade de Aliye Uzun ismi geçmişti. Bu soruşturma kapsamında da Uzun’un ifadesi alınmıştı.