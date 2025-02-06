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        Haberler Bilgi Yaşam Zinde ve sağlıklı yaşamın başında beyin sağlığı gelir! Sağlıklı bir beyin için hangi besinleri tüketmek gerekir?

        Beyne iyi gelen besinler nelerdir? Beyninizin güçlenmesini sağlayacak gıdalar hangileridir?

        İnsan bedeninin kontrol merkezi olan beyin, yaşamımız boyunca dikkat etmemiz gereken hayati bir organımızdır. Sağlıklı bir beyin için en temel öğelerden biri beyni ve hafızayı geliştirecek besinler tüketmektir. İşte beyin sağlığına katkı sağlayacak gıdalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:30
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        Yaş ilerledikçe, bütün organlarımız gibi beyin de oluşan hastalıklarda kendini göstermeye başlayabilir. Bunların başında Alzheimer veya bunama gibi hastalıklarla karşı karşıya kalınabilir. Sağlıklı bir hafıza ve beyin sağlığı için ise temel faktör beslenmedir.

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        BEYİN SAĞLIĞI İÇİN TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER

        1. CEVİZ

        Şeklinin beyine benzemesinden dolayı beyine olan faydaları en çok bilinen kuruyemiştir. Omega 3 kaynağıdır ve yoğun antioksidan etkiye sahiptir. İçerisinde pek çok faydalı yağ, mineral ve vitamin barındırır. Kansere, yaşlanmaya ve nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucudur. İçerdiği melatonin sayesinde uyku düzenini sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve beyin sağlığını iyileştirir. Ceviz yeterli ve düzenli tüketildiğinde kolestrolün panzehiri olarak bilinmektedir. Cevizin kendisi kadar suyu da faydalıdır. Uzmanlar ceviz suyunun aç karnına içilmesini ve günlük ortalama 5 adet ceviz tüketilmesini önermektedir.

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        2. AVOKADO

        İçerdiği mineral ve antioksidan bakımından oldukça zengin bir lif kaynağıdır. En yüksek protein ve en düşük yağ oranına sahip meyvedir. Kremsi doku ve yumuşak tada sahiptir. Besin içeriği açısından bir çok hastalıklara karşı koruyucuyudur. Probiyotik etkiye sahiptir. Kan şekerini sabit tutan ve odaklama gibi bilişsel fonksiyonları artıran besin deposudur. Aynı zamanda göz sağlığını korur, kalp sağlığını destekler ve cilde parlaklık verir.

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        3. BROKOLİ

        Yoğun lif içeriği bakımından beyin dostu bir kış sebzesidir. İçerdiği sülforafan sayesinde beyinde yeni hücre oluşumunu destekler. K vitamini ve kolin içeren brokoli kansere karşı koruyucudur. Antioksidan içeriğe sahiptir. Sindirim sistemini güçlendirir, diyabet riskini azaltır, beyin ve sinir sistemini destekler. Besin değeri yüksek olduğundan uzun süre tokluk hissi verir. İçeriğindeki A ve C vitamini bağışıklığı artırırken B vitamini saç köklerini güçlendirmektedir. Aynı zamanda stres ve gerginlik önleyicidir.

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        4. SOMON

        Somon balığı besin değeri açısından oldukça zengin beyin dostu yiyeceklerden biridir. Omega 3 kaynağıdır. Yüksek protein içeriği sayesinde kemik ve kalp gelişimini destekleyicidir. Antienflamatuar etkiye sahiptir. Şişlik ve iltihap gidericidir. Özellikle mide, bağırsak ve pankreas kanserlerine karşı koruyucudur. Somon tüketmek için en uygun zaman ilkbahardır. Uzmanlar haftada 2 kere balık tüketilmesini önermektedir.

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        5. YABAN MERSİNİ

        Yaban mersini yüksek miktarda antioksidan içerir ve antosiyanin vardır. Bunlar sayesinde yaban mersini beyni strese ve yaşlanma etkilerine karşı korur. Düzenli olarak yaban mersini tüketmek beyin sağlığına ciddi oranda katkı sağlar.

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        6. BİTTER ÇİKOLATA

        Bitter çikolata içeriğinde bulunan flavonoidler, kafein ve teobromin gibi bileşenler sayesinde beyin sağlığını destekler. Flavonoidler, beyindeki kan akışının artmasına odaklanarak gelişmesine katkı sağlar. Bunların yanında hafıza ve öğrenme fonksiyonlarını geliştirir. Bitter çikolata içerisindeki antioksidanlar ise beyin hücrelerini serbest radikallerin yol açtığı oksidatif strese karşı korunmasında etkili olur. İçerisindeki kafein ise enerji ve uyanıklık seviyesini artırarak kısa süreli zihinsel performansı yükseltir.

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        7. KABAK ÇEKİRDEĞİ

        Kabak çekirdeği içerisindeki bileşenler sayesinde beyne olan faydaları ile bilinir. Magnezyum açısından zengin olan kabak çekirdeği, sinir hücrelerinin iletiminde önemli bir role sahiptir. Böylelikle stres ve anksiyete azalarak zihinsel sağlığın gelişimi sağlanır. Çinko ve demir barındıran bir besin olduğundan bilişsel gerileme ve hafıza sorunlarına karşı tüketilebilir.

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        8. YUMURTA

        Yumurta, içerisinde yer alan bileşenler sayesinde beyin sağlığına katkılarda bulunur. Kolin bakımından zengin olan yumurta, nörotransmitterin üretiminde kullanılarak kişinin hafıza ve öğrenme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. B6, B12 ve folik asit gibi B vitaminleri yumurtanın içerisinde yer alarak yaşlanmaya bağlı olarak görülen bilişsel gerilemeyi önler. Yumurta aynı zamanda lutein ve zeaksantin gibi antioksidan barındırdığından vücuttaki oksidatif stresin azalmasına katkıda bulunur. Beyne olan bir diğer faydası ise serotonin gibi nörotransmitterlerin üretimini artırarak, depresyon ve anksiyete riskini azaltır.

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        9. YEŞİL ÇAY

        Yeşil çay, beyin fonksiyonlarının artmasına yardımcı olarak uyanıklığı destekleyen bir yapıya sahiptir. Hafızanın gelişmesini sağlayarak odaklanmanın iyileşmesine yardımcı olur. Beyni zihinsel açıdan gerilemesini önleyen bir etkiye sahip olan yeşil çay, polifenoller ve antioksidanlar açısından da zengin olarak bilinir.

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        10. PANCAR

        Her mevsim yetişebilen pancar yağ oranı düşük, protein oranı yüksek bir besindir. Yaprakları ve köküyle birlikte tüketilebilmektedir. Yaprakları acı, kökü tatlıdır.Pancara kırmızı rengini veren betalain kronik hastalıklara ve kansere karşı koruyucudur. İçerdiği mineraller sayesinde kan akışını düzenler ve zihinsel fonksiyonları iyileştirir. Aynı zamanda kalp sağlığını destekler ve strese karşı yatıştırıcıdır.

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        BEYNE İYİ GELEN EGZERSİZLER NELERDİR?

        Beyin sağlığını destekleyen egzersizlerden yararlanarak zihinsel işlevlerin güçlendirmek mümkündür. Bunun için koşu, yürüyüş, bisiklet sürme ve yüzme gibi aerobik aktivitelerden yararlanmak gerekir. Beyin akışının artmasını sağlayarak sinir hücrelerinin büyümesine yardımcı olur. Beyne iyi gelen egzersizler şöyle sıralanabilir:

        - Yoga, bedenin esnekliğini artırmanın yanı sıra kişinin zihinsel rahatlamayı da sağlar.

        - Meditasyon, zihni sakinleştirerek ve odaklanmayı geliştirir

        - Bulmacalar, sudoku, satranç gibi zihinsel egzersizler, beyin sağlığının korunmasında da etkilidir.

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