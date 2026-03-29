Ziraat Bankası emekli promosyon 2026 Mart tutarı belli oldu! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
2026 Mart ayında bankaların promosyon ödemeleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Özel bankalarda en yüksek promosyon tutarı ek ödemelerle 50 bin TL'yi bulurken, kamu bankalarının güncel kampanyaları merak ediliyor. Özellikle Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı 2026 Mart ayında maaşlarını taşımayı düşünen emekliler tarafından sorgulanıyor. Peki, 2026 Mart ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler? İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ve başvuru şartları...
MART 2026 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
MAAŞ TUTARINA GÖRE ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ
Maaş tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya almaya başlayacak müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM'ler,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi
aracılığı ile yapılabilmektedir.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.
40 BİN TL TUTARINDA FAİZSİZ KREDİ!
Ziraat Bankası, ilk kez emekli olan veya maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan emeklilere özel 12 ay vadeli 40 bin TL tutarında faizsiz kredi veriyor.
OTOMATİK FATURA TALİMATINA TOPLAMDA 6 BİN TL İADE!
Emekliler, kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azami %25 ve aylık toplam 500 TL'ye kadar iade fırsatından yararlanabiliyor.
ÜCRETSİZ HGS!
İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan emeklilere özel ücretsiz HGS etiketi veriliyor.