Ziraat Bankası kredi erteleme, vatandaşlar tarafından merka konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle kredi borçlarını ödemekte güçlük çekenler için bir kolaylık daha getiriliyor. Ziraat Bankası kredi kartı borçlarını 8 ay erteleyecek.

ZİRAAT BANKASI KREDİ ERTELEME NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası kredi akrtı borçlarını son bir defaya mahsus 8 ay erteleyecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi kartı borcu ertelemesi için 31 Aralık öncesi çekilen krediler ertelenirken 2021 yılında kredi çekenlerin ödemeleri devam edecek.