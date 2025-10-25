Habertürk
        Ziraat Bankkart: 3 - Fenerbahçe Medicana: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Bankkart: 3 - Fenerbahçe Medicana: 0 | MAÇ SONUCU

        SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.

        25.10.2025 - 22:45
        Ziraat Bankkart, Fenerbahçe'ye set vermedi!
        Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Tuncay Kandemir, Erkan Sarı

        Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdelaziz, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Burakhan Tosun)

        Fenerbahçe Medicana: Mert Matic, Drzyzga, Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Burutay Subaşı, Gomez, Yigit Gülmezoğlu, Franca, Halit Kurtuluş, Kaan Gürbüz)

        Setler: 32-30, 27-25, 25-19

        Süre: 104 Dakika (37, 40, 27)

