        Ziraat Bankkart: 3 - Trentino Itas: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Bankkart: 3 - Trentino Itas: 0 | MAÇ SONUCU

        CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında Ziraat Bankkart, sahasında İtalyan kulübü Trentino Itas'ı 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 22:07 Güncelleme: 21.01.2026 - 22:07
        Ziraat Bankkart set vermedi!
        Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında ağırladığı İtalyan kulübü Trentino Itas'ı 3-0 yendi.

        Ziraat Bankkart, grupta 3'te 3 ile yoluna devam ederken İtalyan temsilcisi ilk mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Pawel Burkiewicz (Polonya)

        Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdel-Aziz, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Kooy, Burakhan Tosun)

        Trentino Itas: Ferragut, Sbertoli, Bartha, Michieletto, Faure, Gualberto (Laurenzano, Torwie, Bristot, Fernandez)

        Setler: 25-15, 33-31, 25-22

        Süre: 89 dakika (21, 37, 31)

