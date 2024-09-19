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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası 2'inci Eleme Turu programı açıklandı - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası 2'inci Eleme Turu programı açıklandı

        Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 17:37 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:37
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        Kupada 2'inci eleme turu programı açıklandı
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        Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı.

        Bu turda müsabakalar 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacaktır.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre 2'inci Eleme Turu'nun karşılaşmaları şöyle;

        8 EKİM SALI:

        13.00 Kilis Belediyespor - Balıkesirspor

        15.00 Zonguldak Kömürspor - Kırıkkale Futbol Spor Kulübü

        19.00 Fethiyespor - Düzcespor

        9 EKİM ÇARŞAMBA:

        13.00 Adıyaman Futbol Kulübü - Afyonspor

        14.00 Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947

        14.00 Ağrı 1970 Spor Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Futbol Kulübü

        14.00 Muğlaspor - Sarıyer

        14.00 Niğde Belediye Spor - 68 Aksarayspor

        14.00 Elazığ Futbol Kulübü - Polatlı 1926 Futbol Kulübü

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        14.00 Bitlis Özgüzeldere Spor - Kelkit Hürriyet Spor Kulübü

        14.00 Karabük İdmanyurdu - Bursa Nilüfer Futbol Kulübü

        14.00 Tuzlaspor - Tire 2021 Futbol Kulübü

        14.00 Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrol Spor Kulübü

        14.00 Fatsa Belediyespor - Silifke Belediyespor

        14.00 Çayelispor - Yeşil Yalova Spor Kulübü

        14.00 Amasyaspor - Bucak Belediye Oğuzhanspor

        14.00 Nazillispor - Somaspor

        14.00 Bozokspor - Kırıklarelispor

        14.00 Ankara Demirspor - Fosfat Spor

        14.00 Artvin Hopaspor - Derince Spor

        14.00 Beykoz İshaklıspor - Mardin 1969 Spor

        14.00 Küçükçekmece Sinop Spor - Altınordu

        14.00 Bayburt Özel İdare Spor - Bergama Sportif Faaliyetler

        14.00 Ergene Velimeşe Spor - Çankaya Spor Kulübü

        15.00 Altay - Karaman Futbol Kulübü

        19.00 Giresunspor - Viranşehir Belediyespor

        10 EKİM PERŞEMBE:

        13.00 Osmaniyespor - Diyarbekirspor

        14.00 Türkmetal 1963 Spor - Pazarspor

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        14.00 Bulvarspor - İnegölspor

        14.00 Büyükçekmece Tepecikspor - Serik Belediyespor

        15.00 Uşakspor - Bursaspor

        19.00 Erciyes 38 Futbol Kulübü - Orduspor 1967

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