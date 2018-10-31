Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçları bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Zorlu mücadelelere ve sürpriz sonuçlara tanıklık ettiğimiz Ziraat Türkiye Kupası maçları, birçok takım için fırsat sunuyor. Geçen sezonun kupa sahini Akhisar ve ligi ilk 4 içinde bitiren Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir gibi takımlar kupaya bir sonraki turda dahil olacaklar. Beşiktaş ise geçen sezon aldığı men cezası nedeniyle bu sene Ziraat Türkiye Kupasında yer almayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte, günün maçlarına dair tüm detaylar...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 31 EKİM MAÇ PROGRAMI
31 Ekim Çarşamba:
13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
13.00 BUGSAŞ Spor-Trabzonspor: Serkan Çınar
13.30 Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
13.30 Hatayspor-Fethiyespor: Sinan Dereci
14.00 Bandırmaspor Baltok-Van Büyükşehir Belediyespor: Sarper Barış Saka
14.00 Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: Kadir Sağlam
14.00 Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor: Onur Özütoprak
14.00 Şile Yıldızspor-Boluspor: Caner Ak
14.00 Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor: Burak Şeker
15.00 MKE Ankaragücü-Erbaaspor: Abdülkadir Bitigen
17.00 Kayserispor-Pazarspor: Suat Arslanboğa
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
TÜRKİYE KUPASI TARİHÇESİ
1962-63 sezonundan bu yana aralıksız olarak düzenlenen organizasyonun ilk adı Türkiye Kupası'ydı. 1980-81 sezonundan 1992-93 sezonuna kadar Federasyon Kupası adını almış ancak 1992-93 sezonundan 2005-06 sezonuna kadar eski ismi olan Türkiye Kupası adıyla devam etmiştir. 2005-06 sezonundan itibaren ise Türkiye Kupası isminin önünde sponsor isimleri yer almaya başlamıştır. Kupa, 2005-06 sezonundan 2008-09 sezonu sonuna kadar Fortis Türkiye Kupası, 2009-10 sezonundan itibarense Ziraat Türkiye Kupası adını almıştır.
Eski statüye çeyrek final maçlarına kadar tek maçlı eliminasyon sistemi, çeyrek ve yarı finallerde çift maçlı eliminasyon sistemi, finalde ise o sezon uygulanan sisteme göre tek ya da çift maç üzerinden oynanan final maçıyla şampiyon belirleniyordu. 2005-06 sezonu öncesi değiştirilen sistemle çeyrek finalden önce beşer takımlı dört grup oluşturuldu. Gruplardan önceki eleme aşaması yine tek maç üzerinden oynandı. Bu gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselmeyi başarırlarken çeyrek ve yarı finalde çift maç üzerinden, finalde ise tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanan maçla şampiyon belirlenmeye başlandı. 2011-12 sezonununda yapılan statü değişiklikliğiyle grup sistemi kaldırılarak eskiye dönülmüş oldu. Buna göre kupanın tümü tek maç üzerinden oynanarak, dört eleme turundan oluşan eleme aşaması ve çeyrek final, yarı final ile finalden oluşan final aşaması mücadeleleri sonucu sahibini bulması kararlaştırılmıştı. Ancak 2012-13 sezonunda statü tekrar değiştirildi ve ülke genelindeki bütün liglerde bulunan takımların katılımıyla öncelikle tek elemeli maçlar oynanacak ve 5.turun sonunda dört takımlı iki grup oluşturulup bu grup maçları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek ve A Grubu'nda 1. sırayı alan takımla, B Grubu'nda 2. sırayı alan takım arasında, B Grubu'nda 1. sırayı alan takımla, A Grubu'nda 2. sırayı alan takım arasında çift maç eleme usulüne göre oynanacaktır. Final müsabakası, yarı finalde tur atlayan iki takım arasında TFF tarafından belirlenecek olan tarafsız sahada, tek maç eleme usulüyle oynanacaktır.
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