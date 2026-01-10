Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta hakemleri açıklandı!

        Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında 13 Ocak Salı günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 17:39 Güncelleme: 10.01.2026 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kupada haftanın hakemleri belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, kupada 13 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

        Maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

        13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses

        15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar

        18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Burak Pakkan

        20.30 Fethiyespor-Galatasaray: Ayberk Demirbaş

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor

          İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestoların sürdüğü bildirildi. Başkent Tahran dahil olmak üzere birçok kentte halkın gösterilerde bulunduğu aktarıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!