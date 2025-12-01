Habertürk
        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başlıyor - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başlıyor

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 10:48 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:48
        Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu programı şöyle:

        2 Aralık Salı:

        13.00 Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor (Muş Şehir)

        15.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor (Eryaman)

        18.00 Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor (Çaykur Didi)

        20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Sakarya Atatürk)

        3 Aralık Çarşamba:

        13.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

        13.30 ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        13.30 Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol (BG Grup 4 Eylül)

        13.30 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK (Batıpark Adem Şahan)

        13.30 Muğlaspor-Sipay Bodrum FK (Muğla Atatürk)

        15.30 Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

        18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

        20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor (Papara Park)

        4 Aralık Perşembe:

        13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)

        13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)

        13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)

        15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)

        18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)

        20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

