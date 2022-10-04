Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. Tur kura çekimi bugün yapıldı. Sonuçlar belli oldu. Futbolseverlerin merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekiminde Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. eleme turundaki rakibi Kastamonuspor oldu.
GALATASARAY - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. tur maçlarının ne zaman oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek. Maçın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriği eşzamanlı olarak güncellenecektir.
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