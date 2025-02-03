Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı başlıyor!
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Dört grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
C Grubu
15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)
18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
D Grubu
13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
5 Şubat Çarşamba
A Grubu
13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
B Grubu
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)
D Grubu
15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)
6 Şubat Perşembe
A Grubu
18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)
B Grubu
13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
C Grubu
16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)