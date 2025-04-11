Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI 2025: TFF açıkladı! Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç programı 2025: ZTK yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi belli oldu. Hatırlanacağı üzere tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe yarı finale yükselmişti. Yarı finalde Trabzonspor-Göztepe ve Konyaspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak. Heyecan dolu karşılaşmalara kısa süre kala ZTK yarı final maç programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 14:37 Güncelleme: 13.04.2025 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sın dakika haberi: ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak sorusu yanıt buldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre, yarı final müsabakaları 22 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde Trabzonspor-Göztepe ve Konyaspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaları kazanacak ekipler, adını finale yazdıracak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanald? İşte, ZTK yarı final maç takvimi.

        2

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarı final müsabakaları 22 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

        Konyaspor-Galatasaray mücadelesi 22 Nisan'da, Trabzonspor-Göztepe karşılaşması ise 24 Nisan'da oynanacak.

        3

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları, ATV veya A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Ancak henüz karşılaşmaların canlı yayın kanalları netlik kazanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        4

        İşte program:

        22 Nisan Salı

        20.30: Konyaspor-Galatasaray

        24 Nisan Perşembe

        20.30: Trabzonspor-Göztepe

        5

        TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL TEK MAÇ MI?

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

        Karşılaşmaları kazanacak ekipler, adını finale yazdıracak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Boşanma aşamasında eşini öldürdü
        Boşanma aşamasında eşini öldürdü
        Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı
        Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı
        Ukraynalı pilot hayatını kaybetti
        Ukraynalı pilot hayatını kaybetti
        ABD ve İran'dan benzer değerlendirme: Görüşme olumlu geçti
        ABD ve İran'dan benzer değerlendirme: Görüşme olumlu geçti
        Metrelerce havaya fırladı
        Metrelerce havaya fırladı
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş tepetaklak!
        Kız öğrenciyi darp eden 4 öğrenci tutuklandı
        Kız öğrenciyi darp eden 4 öğrenci tutuklandı
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat lazım"
        "Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat lazım"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor