Zirai don, elmaları vurdu

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, Niğde'nin Türkiye'de elma üretiminde ilk sıralarda yer alan illerden biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl sıcaklık ve kuraklık nedeniyle ciddi anlamda rekolte kaybı yaşadıklarını anımsatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu yıl her şey iyi gidiyordu, çiçek gözleri çok iyiydi. Rekolte 650 bin tonları yine bulacak diye bir umudumuz vardı. Geçen yıl sıcaklık, bu yıl da 11 Nisan'da böyle bir soğuğun olması gerçekten çok yaşadığımız bir şey değil. Dağ ve tepelerde kar gözüküyor. Çamardı ve Kitreli'de 35 santimetre kar yağan bahçelerimiz oldu. 1000-1200 rakımda olan yerlerde elmalar çiçek göstermeye başlamıştı. Kent genelinde çiçek gözleri oluştu, daha yüksek yerlerde çiçek tomurcukları belirginleşti. Niğde olarak Türkiye'de elmada üretiminde 2. sıraya sahip bir bölgeyiz."

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"DONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ BİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

Kaplan, dondan korunma yöntemlerinin kullanıldığını belirterek, bahçelerde devamlı yağmurlama sistemlerini çalıştırdıklarını dile getirdi.

Dönüme en azından 3 ton su vermeleri gerektiğini anlatan Kaplan, "1 gram su donarken 80 kalori açığa çıkarıyor, bitkinin üzeri buzla kaplanıyor. Buzun altı sıfır derecede duruyor ve dondan korunmuş oluyor. Bu tedbirleri alıyoruz ama bu da eksi 6 dereceye kadar koruyabiliyor. Eksi 9dan eksi 19lara kadar düşen bölgeler oldu. Bulunduğumuz bölgede eksi 15,6 dereceydi. Bu soğuklarda dondan korunma yöntemleri bir şey ifade etmiyor. Bu yöntemlerle de 2 derecelik falan bir sıcaklık artışı sağlayabiliyoruz ama ekstrem bir durumda gerçekten çaresiz kalıyoruz. Üretici olarak çaresiz kalıyoruz" diye konuştu.