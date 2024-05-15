'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 12'nci bölümü ABC1 20+ grubunda 13.42 izlenme oranı 32.83 izlenme payı, AB’de 12.41 oranı 34.04 izlenme payı, Total’de ise 10.05 izlenme oranı 26.96 izlenme payı elde ederek zirvenin sahibi oldu. Sosyal medyada #Bahar etiketi, 5 saat 5 dakika boyunca TT listesinde yer alırken; ekranda adeta oyunculuk resitali izleten Demet Evgar, övgü dolu yorumlar alarak 5 saat 5 dakika boyunca TT listesinde gündem konusu oldu.

Dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna ise Yasemin Kay Allen konuk oluyor.

Nevra’nın ani rahatsızlığı Timur’u endişelendirirken, desteğine ihtiyaç duyduğu ilk kişi yine Bahar oldu. Timur’un Parla’nın babası olduğunu somut delillerle kanıtlamak isteyen Rengin, DNA testi için harekete geçti ve Timur’a gerçekleri itiraf ettirmek için Selim’den yardım istedi. Selim ise cimriliğiyle tanınan Timur’u parayla tehdit edince, Timur ne yapacağını şaşırdı. Yeni hayatında kendi yolunu çizmeye çalışan Bahar; bir yandan Timur’la mesafesini korumaya çalışırken, diğer yandan Rengin’le mücadele etmek zorunda kaldı. Bahar, ailecek içinden geçtikleri zorlu sürecin, en çok çocuklarına zarar verdiğini fark etti. Bütün bu kaosun içinde en büyük destekçisi yine Evren oldu. Evren, akşam teknesine döndüğünde içeriye izinsiz giren bir yabancının teknesinde uyuduğunu gördü ve böylece Dora’yla tanıştı. Çağla ve Umay’la çıktığı yürüyüşte, Evren ve Dora’yı gören Bahar, ertesi gün hastaneye Evren’in ceketini vermek için gelen Dora’yı yine karşısında bulunca duygularını gizleyemedi.

Nevra’ya tiroid kanseri teşhisi konması, Bahar’ı Timur’la yan yana gelmek zorunda bırakırken hem Nevra hem Timur, Nevra’nın hastalığını Bahar’ın eve dönmesi için kullanmaya çalıştı. Yavuzoğlu ailesinin Nevra’ya moral olsun diye bir araya geldiği gece, Bahar gözü gibi baktığı balıklarının öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi ve Timur’a karşı içinde biriktirdiği her şey bir volkan gibi patladı. Günlerdir yaşadığı stresten dolayı yorgun olan ve uykusuz kalan Aziz Uras, Zeynep’le ilgili yanlış bir karar verince, bu durum Zeynep’in hayatına mal oldu. Aziz Uras, bu hatanın altında ezilirken; Timur ise bütün sorumluluğu üzerine aldı. Bunu öğrenen Aziz Uras, babasının neden böyle bir şey yaptığını sorgularken, hem Timur’un hem de Bahar ve Umay’ın desteğiyle karşılaştı.

"Beni yok ettin!"

Final sahnesinde ise, güç bir durum karşısında bir araya gelen ve birbirlerine sarılan Yavuzoğlu ailesini Evren gördü. Bu manzarayı uzaktan izleyen Evren’in hayal kırıklığı ise gözlerinden okundu.

İşte o duygu dolu final sahnesi:

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!